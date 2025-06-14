Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teşkilatının tarihçesinin okunmasının ardından konuşan Acar, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.

Acar, "Başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anar, teşkilatın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki 'Cinci hoca' yakalandı

17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan "Cinci hoca" yakalandı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.