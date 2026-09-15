Haberler

Kırıkkale'de İsra Cami Kur'an Kursu açıldı

Kırıkkale'de İsra Cami Kur'an Kursu açıldı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRIKKALE ( AA) - Kırıkkale'de İsra Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu, düzenlenen tören ile açıldı.

KIRIKKALE ( AA) - Kırıkkale'de İsra Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu, düzenlenen tören ile açıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kur'an kursu açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alacağı İsra Cami tam gün 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Kursun tadilatında emeği geçen iş insanı Necati Selen'e plaket verilirken, açılışın ardından Kotan, Kur'an kursunu gezdi.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu

Eyvahlar olsun! Hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdular

Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
İstanbul Havalimanı'nda 206 milyonluk kokain operasyonu! Bir şüpheli pilot kıyafetiyle kaçtı

Valizinden 206 milyonluk kokain çıktı, pilot kılığında kaçtı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti

Ölümcül salgın çocukları vurdu! Okulların açılışı ertelendi