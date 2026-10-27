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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs kaygan yolda devrilince 14 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs kaygan yolda devrilince 14 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs kaygan yolda devrilince 14 kişi yaralandı
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Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda işçileri taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda, işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GBM 68 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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