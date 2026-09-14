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Kırıkkale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Kırıkkale'de İlköğretim Haftası kutlandı
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Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Mustafa Necati İlköğretim Okulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmanın temelinde, iyi yetişmiş insan kaynağının bulunduğunu söyledi.

Güneş, bu sebeple eğitimin, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesinde en önemli alanların başında geldiğini söyledi.

Öğrenciler tarafından türkü dinletisi ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu törende, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve öğrenciler, ilk ders zilini çaldı.

Sarıibrahim ve beraberindekiler, daha sonra sınıfları gezdi.

Kaynak: AA
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