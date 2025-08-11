Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçta 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaşar Y. idaresindeki 60 HN 066 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
