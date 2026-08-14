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Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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