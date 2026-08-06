Kırıkkale'de 5 Yıl Cezalı Firari Yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "basit yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın kullandığı 16 U 0032 plakalı araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) tespit edilerek Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.
Yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA