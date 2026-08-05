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Kırıkkale'de Firari Hükümlü KGYS ile Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü KGYS ile Yakalandı
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Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çalışması sayesinde uygulama noktasında durdurularak gözaltına alındı. Araçla seyir halindeyken tespit edilen hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

KIRIKKALE'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çalışması ile uygulama noktasında durdurularak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'Basit yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın, 16 U 0032 plakalı araçla Ankara'dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Yapılan KGYS çalışması ile teknik ve fiziki takibe alınan araç, Yahşihan ilçesindeki oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan M.A. gözaltına alındı. Yakalanan firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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