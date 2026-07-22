Kırıkkale'de, "Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nur Camisi'ndeki yarışmada, din görevlileri etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma kategorilerinde gerçekleştirildi.

İl Müftü Vekili Ahmet Ekiz ve İl Müftü Yardımcısı Metin Arcaklıoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, etkili hutbe sunumu kategorisinde Karakeçili Nur Cami İmam-Hatibi Muhammed Emin Atik, ezanı güzel okuma kategorisinde ise Sulakyurt Deredüzü Köyü Camisi İmam-Hatibi Mehmet Çağrı Dolu il birincisi oldu.

İl birincisi seçilen din görevlileri, düzenlenecek bölge yarışmasında Kırıkkale'yi temsil etmeye hak kazandı.