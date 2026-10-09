Kırıkkale'de eski eşinin kaldığı evi yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de eski eşinin kaldığı evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'taki müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan E.A. ve annesi S.A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Evde 8 yaşındaki oğlu İ.E.Ö. ile yaşayan E.A'nın ifadesinde eski kocası U.Ö'nün (35) kaldıkları eve gelerek "evinizi de sizi de yakacağım" dediğini ve bir süre sonra evde yangın çıktığını iddia etmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından U.Ö, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA