Kırıkkale'de Drift Atan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza
Kırıkkale'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 55 bin 595 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kırıkkale'de drift atan sürücüye 55 bin 595 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan bir sürücüyü suçüstü yakaladı.
Ekipler, sürücüye 55 bin 595 lira idari para cezası kesti.
Öte yandan kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel