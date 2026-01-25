Kırıkkale'de kazı sırasında doğal gaz hattında yangın çıktı; 1 işçi yaralandı

KIRIKKALE'de, belediye ekiplerince yolda yapılan kazı sırasında doğal gaz hattı ile elektrik hattının zarar görmesi sonucu çıkan yangında, 1 işçi yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Saat Kulesi yakınlarında çıktı. Kırıkkale Belediyesi ekiplerince bulvar üzerindeki yolda kepçe ile kazı yapıldığı sırada doğal gaz ve elektrik hattının zarar görmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, KIRGAZ ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının iş yerlerine ve evlere sıçramaması için çalışma yaptı. Yangın, KIRGAZ ekiplerinin doğal gaz hattındaki akımı kesmesiyle söndü. Yangında bir iş yerinde hasar meydana gelirken, belediye işçisi Haydar Gök ise hafif şekilde yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Sarıibrahim, "Ana cadde üzerinde belediyemiz tarafından yapılan çalışma sırasında bir kaza meydana geldi. Kazayla birlikte çıkan yangın sonrasında çalışanlara ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' demek için buradayız. Allah daha büyük kazadan, beladan korusun. Maddi hasar noktasında devletimiz, hükümetimiz vatandaşımızın yanında olacaktır. Çalışan arkadaşlarımızın emeklerine sağlık, Allah ayaklarına taş değdirmesin. Elektrik ile doğal gaz hatları arasındaki ufak bir kaza sonucu çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar yangın raporu ile birlikte ortaya çıkacaktır" dedi.