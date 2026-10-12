Kırıkkale'de Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda çatı onarımı sürüyor

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Kırıkkale'de Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kapalı semt pazarlarında başlatılan tadilat ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda boya çalışmalarının yanı sıra, yağışlı havalarda esnaf ile vatandaşların sorun yaşamaması için çatı kısmında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA