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Kırıkkale'de Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda çatı onarımı sürüyor

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Kırıkkale'de Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda çatı onarımı sürüyor
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Kırıkkale Belediyesine göre, kent genelindeki kapalı semt pazarlarında tadilat ve yenileme sürüyor. Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda boyanın yanı sıra esnaf ile vatandaşların yağışta sorun yaşamaması için çatıda bakım ve onarım yapılıyor.

Kırıkkale'de Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kapalı semt pazarlarında başlatılan tadilat ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda boya çalışmalarının yanı sıra, yağışlı havalarda esnaf ile vatandaşların sorun yaşamaması için çatı kısmında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA
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