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Kılıçlar Soğanı Hasadı Gerçekleştirildi

Kılıçlar Soğanı Hasadı Gerçekleştirildi
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde coğrafi işaretle tescilli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde coğrafi işaretle tescilli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kılıçlar köyünde Mehmet Topçu'nun ürettiği tescilli soğanın hasadı yapıldı.

Hasada katılan İl Müdürü Fatih Ateş, hasat çalışmaları hakkında Topçu'dan bilgi aldı.

Ateş, geleneksel üretim yöntemlerinden makineleşmeye geçişin üretim maliyetleri ve verimlilik açısından sağlayacağı katkıları anlatarak, üreticilerin kırsal kalkınma desteklerinden yararlanarak tarımsal ekipman başvurusunda bulunması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ateş, "Kılıçlar soğanı"nın üretimini artırarak coğrafi işaretli ürünün üretimini ve geleneksel değerini koruyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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