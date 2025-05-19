Kırıkkale'de Çalıntı Araçla 7 Araca Çarpan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de Çalıntı Araçla 7 Araca Çarpan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'de çaldığı 2 araçla kaçmaya çalışan M.Y.S., 7 araca çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de çaldığı 2 araçla kaçarken 7 araca çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kuaför Y.T, yanında yeni işe başlayan M.Y.S. (21) tarafından darbedildiği, aracı, parası ve telefonu gasbedildiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Çaldığı araçla Dispanser Kavşağı'nda çarptığı servis aracının şoförü N.K. inip kazaya bakarken, bu kez de servis aracını kaçıran M.Y.S. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Yapılan incelemelerde, M.Y.S'nin müştekilere ait 2 araçla toplam 7 araca çarptığı ve kazalarda 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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