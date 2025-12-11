Kayınpederinin tabanca ile vurduğu Eser de yaşam mücadelesini kaybetti

KIRIKKALE'de boşanma aşamasında olduğu eşinin babası Yaşar Ereli'nin tabancayla vurduğu Eser Ereli de kardeşi Nilgün Geçer'in ardından 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve onun kız kardeşi Nilgün Geçer ile 5 Aralık'ta avukatlık ofisinde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşar Ereli, üzerindeki tabanca ile Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş edip, kaçtı. Ereli, Bahşılı ilçesinde saklandığı adreste yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yaralanan 2 kardeşten Geçer aynı gün hayatını kaybetti. Eser Ereli ise 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti. Ereli'nin cenazesi hastanenin morguna götürüldü.