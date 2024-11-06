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Kırıkkale'de Balık Ölümlerine Önlem Alındı

Kırıkkale'de Balık Ölümlerine Önlem Alındı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Kızılırmak göletinde meydana gelen balık ölümleri nedeniyle DSİ ile iş birliği yapılarak göletin su sirkülasyonu artırıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette, oksijen eksikliğinden kaynaklanan balık ölümleri nedeniyle düzenleme yapıldı.

Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Bölgeye gelen DSİ'ye ait iş makineleri, göletin su giriş çıkış sirkülasyonunu sağlamak amacıyla ikinci bir ark oluşturdu.

Bu şekilde hareket kazandırılan gölette, balıkların oksijensiz kalmayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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