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Kırıkkale'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Kırıkkale'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, madde bağımlılığı ile mücadele için eğitim programı düzenlendi. Eğitimin içeriğinde bağımlılık, uyuşturucu çeşitleri ve madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Yasemin Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Yumuşak, öğretmenler ve aileler katıldı.

Eğitimde, madde ve bağımlılık nedir, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler konularında bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucuya başlama nedenlerinin en başında merak, arkadaş ısrarı, özenti, kişisel ve ailesel sorunlar ile eğlenmenin geldiği belirtilen eğitimde, "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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