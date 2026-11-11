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Kırıkkale'de aranan hükümlü 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

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Kırıkkale'de aranan hükümlü 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi
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Kırıkkale'de uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Ş. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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