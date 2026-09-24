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Kırıkkale'de aranan 4 firari hükümlü, polis çalışmasıyla cezaevine teslim edildi

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Kırıkkale'de aranan 4 firari hükümlü, polis çalışmasıyla cezaevine teslim edildi
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Kırıkkale'de 4 firari hükümlü, polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. Haklarında 4 yıl ile 5 yıl 5 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ile 5 yıl 5 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, M.Ç, S.S. ve E.P. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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