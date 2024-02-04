Kırıkkale'de açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince açık havada "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

Şehit Murat Sıtkı Caddesi'nde oluşturulan kamp alanına araçlarıyla gelen vatandaşlara, belediye ekipleri tarafından gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve MHP İl Başkanı Murat Abalı, vatandaşlarla gençlik ateşini yaktı.

Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak 4'üncüsünü düzenledikleri etkinlik ile nostaljik olan "arabalı sinema" kültürünü yaşatarak vatandaşları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Programa katılan vatandaşlardan Gülşah Keser ise emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini istedi.

Sinema ekranının kurulduğu alanda vatandaşlar araçlarından "Bursa Bülbülü" ve "Gülen Gözler" filmlerini izledi.