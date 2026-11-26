Kırıkkale'de 324 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda 324 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 324 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, E.N.Ö'nün üzerinde 324 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA