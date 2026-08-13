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Kırıkkale'de 300 Keklik Doğaya Salındı

Kırıkkale'de 300 Keklik Doğaya Salındı
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Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla biyolojik mücadele amacıyla 300 keklik doğaya salındı. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in katıldığı programda, keklik salınımının biyolojik çeşitliliğin korunması için değerli bir çalışma olduğu vurgulandı ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kırıkkale'de doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla mücadeleye etmeleri için 300 keklik doğaya salındı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de katıldığı programda 300 keklik doğaya salındı.

Vali Sarıibrahim, keklik salınımının biyolojik çeşitliliğin korunması için değerli bir çalışma olduğunu belirterek, kentteki üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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