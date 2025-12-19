Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de toplam 34 yıl hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 7 ayrı dosyadan toplam 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G, farklı suçlardan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. ile "hırsızlık'" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.