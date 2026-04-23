Haberler

Bahşılı ve Karakeçili'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Törenlerde saygı duruşunun ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu ve ödüller verildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bahşılı Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Karakeçili

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Yasin Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, burada öğrencilerin bayramını kutladı.

Karakeçili İlkokulu Müdürü Zeki Ermiş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

