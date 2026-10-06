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Kırıkkale'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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