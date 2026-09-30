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Kırıkkale'de 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi, birinin 13 yıl cezası var

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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Dolandırıcılıktan 13 yıl cezası olan hükümlü ile uyuşturucu suçundan 4 yıl cezası bulunan diğer hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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