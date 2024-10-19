Kırıkkale'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karşıyaka Mahallesi muhtarı İsa Yazıcı yaptı.

Muhtarlar, daha sonra Kaymakam İbrahim Ergin'i ziyaret etti.

Kaymakam Ergin, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sizler devletimizin vatandaşa uzanan en yakın hizmet elisiniz, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derece muhatabı olan ve toplumsal hayatta çok önemli bir yer tutan sizlerin gününü kutlar, başarılar dilerim." dedi.