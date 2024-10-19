Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Kırıkkale'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü töreninde muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve günün anlamını belirten konuşmalar yaptı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karşıyaka Mahallesi muhtarı İsa Yazıcı yaptı.

Muhtarlar, daha sonra Kaymakam İbrahim Ergin'i ziyaret etti.

Kaymakam Ergin, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sizler devletimizin vatandaşa uzanan en yakın hizmet elisiniz, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derece muhatabı olan ve toplumsal hayatta çok önemli bir yer tutan sizlerin gününü kutlar, başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel

Muhtarlar Günü Karakeçili Etkinlik Politika Güncel Yaşam Tören

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia

 Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı

Bebek katili 'Yenidoğan Çetesi' nasıl çökertildi?

 Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler
Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.