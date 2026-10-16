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Kırıkkale'de 15 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de 15 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de, hakkında 15 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (35) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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