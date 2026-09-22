Kırıkkale'de 11 hırsızlık dahil 19 yıl 8 ay hapsi olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda hakkında 11'i "hırsızlık", 1'i "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan olmak üzere toplam 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Evde saklandığı gizli bölmede yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA