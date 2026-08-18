Kırıkkale'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında
Kırıkkale'de yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, olayda kullanılan araç trafikten men edildi.
Kırıkkale'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, bir araçla düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen aracı kent merkezi girişinde durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A. ve U.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen araç ise trafikten men edildi.