İç çamaşırına emdirilmiş uyuşturucuyu cezaevine sokan 19 şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE'de Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülere, iç çamaşırına emdirilmiş halde uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 19 şüpheli tutuklandı.

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği tespit edildi. Cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen olaya ilişkin Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan bazı şahıslara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkat ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştır. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.