Kırıkkale Belediyesi Sporcuları Madalyaları Topladı

KIRIKKALE (Bültenler) - Gençlere, amatör sporlara ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'a verdiği destek ile bilinen Kırıkkale Belediyesi Spor Klubü katıldığı turnuvalarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenenve 43 ilden sporcunun katıldığı Boks Turnuvasına Kırıkkale Belediyeside topladığı madalyalarla damga vurdu. Turnuvaya Kırıkkale Belediyesi Spor Klübü 15 sporcu ile katıldı, 12 sporcusu madalya almaya hak kazandı.

Bayan Sporcular Damga Vurdu

5 gün süre ile düzenlenen turnuva bir birinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Kırıkkale Belediyesi Spor Kulübü de turnuva sonunda 4 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük olarak toplam 12 madalya almaya hak kazandı. Turnuvada Kırıkkale Belediyesi Spor Klübü ayrıca 4 bayan sporcu ile de turnuvada kendilerini gösterdiler. Bayanlar 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

Başarılarının Devamını Diliyorum

Kırıkkale'yi başarı ile temsil eden sporculara teşekkür eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, genç sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. Başkan Saygılı "Kırıkkaleli sporcu çocuklarımıza her zaman destek olmaya devam ediyoruz, ilimizde düzenlenen pek çok turnuvada perde arkasında olan Belediyemiz, şehrimizi temsil eden sporculara da destek olmaya devam ediyor. Çocuklarımızın başarılarını ileride daha sıklıkla duyacağız" ifadesini kullandı.

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