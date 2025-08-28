Kırıkkale Belediyesi'nden Ücretsiz LGS Hazırlık Kursu

Kırıkkale Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına hazırlık kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 149 öğrencinin katılım sağladığı kurslarda öğrencilerin, Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi'nde aldıkları eğitimle önemli başarılara imza attığı belirtildi.

Kursa katılan öğrencilerden bir kısmının fen liselerine, bir kısmı ise Anadolu liselerine yerleştiği ifade edilen açıklamada, bu yıl da sürdürülen ücretsiz kurslar kapsamında öğrencilerin, alanında deneyimli öğretmenler, rehberlik hizmeti, zengin kaynak desteği ve ücretsiz deneme sınavları ile LGS'ye hazırlanma imkanı bulacağı kaydedildi.

Ön kayıtların başladığı kurslara son başvuru tarihinin 5 Eylül olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla her çocuğumuzun kaliteli eğitime erişmesini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.