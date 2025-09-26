Haberler

Kırıkkale Belediyesi, NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'na Ev Sahipliği Yapacak

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi, NASA'nın düzenlediği Uzay Uygulamaları Yarışması'na ev sahipliği yaparak gençlerin küresel sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmesine olanak tanıyacak. Yarışma, Beştepe Koleji ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi, NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'na (NASA Space Apps Challenge) ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi, Beştepe Koleji Chaotics Robot Topluluğu ve NASA Space Apps Challenge işbirliğiyle düzenlenecek etkinlikte gençler, NASA'nın açık kaynak verilerini kullanarak küresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirecek.

Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Beştepe Koleji Projeler Koordinatörü Ebru Azman, çeşitli okullardan öğrenciler ve gençler katıldı.

Toplantıda konuşan Önal, Kırıkkale'nin böylesine uluslararası bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapmasının tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Bugünün Kırıkkale için sadece gurur verici değil, aynı zamanda şehrin tarihine altın harflerle yazılacak bir anı yaşadıklarını aktaran Önal, "NASA International Space Apps Challenge gibi dünya çapında bir bilimsel maratona ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz. Kırıkkale'yi sadece bir sanayi ve eğitim kenti olarak değil, aynı zamanda bir bilim ve teknoloji üssü haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Beştepe Koleji Proje Yöneticisi Azman ise yarışmanın işleyişine dair bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinliğe katılan tüm gençlere NASA onaylı sertifika verilecek ve etkinlik süresince gençlere mentorluk desteği sunulacak.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
