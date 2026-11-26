Kırıkkale Belediyesi Çalılıöz Mahallesi'nde 500 metretül bordür çalışması yürütüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta 500 metretül bordür, 700 metrekare kilit parke ve 400 ton sıcak asfalt çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, altyapı çalışması tamamlanan Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta 500 metretül bordür, 700 metrekare kilit parke ve 400 ton sıcak asfalt çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA