Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Kırıkkale-Ankara Çevreyolu Lalahan mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Kırıkkale- Ankara Çevreyolu Lalahan mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel