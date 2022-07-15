Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Kırıkkale-Ankara Çevreyolu Lalahan mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Kırıkkale- Ankara Çevreyolu Lalahan mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Kurban Bayramı Kırıkkale Lalahan Ankara Güncel Haberler

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