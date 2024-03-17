Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'ün Cenazesi Malatya'da Defnedildi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'ün cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şengönül için Topsöğüt Beldesi Akpınar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve birçok önemli isim katıldı. Şengönül'ün cenazesi aile mezarlığında defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.
Şengönül için Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Beldesi Akpınar Mezarlığı'ndan öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Törene Şengönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya Baro Başkanı Onur Demez ve vatandaşlar katıldı.
Şengönül'ün cenazesi daha sonra aile mezarlığında defnedildi.