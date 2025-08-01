Kırıkhan'da Tabancalı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş açan H.B.T. ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Temmuz'da bir iş yerinde meydana geldi. Başında kask takılı olan H.B.T. motosikletle geldiği iş yerine tabancayla ateş edip kaçtı. İş yerinin camları kırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güzergahta bulunan güvenlik kameralarındaki 780 saatlik görüntüleri izleyen ekipler, kimliğini belirlediği H.B.T. ile ona yardım eden N.P. ile O.B.Ö.'yü 30 Temmuz'da saklandıkları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.