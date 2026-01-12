Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 AEK 454 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Karaçağıl mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık personelince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel