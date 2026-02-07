Haberler

İzmir'de ön kapı camı kırık şekilde yolcu taşıyan otobüs firmasına 21 bin TL ceza

İzmir'de ön kapı camı kırık olan otobüsle yolcu taşıyan firmanın, güvenlik önlemlerini almadığı tespit edilerek 21 bin 333 lira idari para cezası verildi.

İZMİR'de ön kapı camı kırık şekilde yolcu taşıyan ve gerekli güvenlik önlemlerini almayan otobüs firmasına, 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

Bazı sanal medya hesaplarında, İzmir Otogarı'nda bir otobüsün kırık kapısını yatakla kapattığına dair görüntüler paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, söz konusu görüntünün şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasına ait olduğunu ve otobüsün seyir halindeyken ön kapı camının kırılmasına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almadan yolculuğa devam ettiğini belirledi. Ekipler tarafından otobüs firmasına, yolcu güvenliğini sağlamamaktan 21 bin 333 lira idari para cezası kesildi.

