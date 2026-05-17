Bişkek'te, ilk Kırgız balerin Beyşenaliyeva'nın 100. doğum yılı anısına "Çolpon" balesi sahnelendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ülkenin ilk balerini Bübüsara Beyşenaliyeva'nın 100. doğum yılı anısına "Çolpon" balesi sanatseverlerle buluştu.

Abdılas Maldıbayev Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda, tüm engelleri aşan sarsılmaz sadakati ve aşk konusunu işleyen "Çolpon" balesi, özel gösterimle sahneye taşındı.

Bu özel gösterim, Rus besteci Mihail Rauhverger tarafından yazılan ve ilk kez 30 Aralık 1944'te Çolpon rolünü canlandıran, Kırgızistan'ın ilk profesyonel balerini Bübüsara Beyşenaliyeva'nın 100. doğum yılı anısına atfedildi.

Tiyatronun senfoni orkestrası, Kırgızistan Halk Sanatçısı Şef Nurmatbek Polotov'un yönetiminde sahne aldı.

Baledeki başrolleri, Bübüsara Beyşenaliyeva adını taşıyan Kırgızistan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi öğrencileri ve mezunları üstlendi.

Eserde, "Çolpon" rolünü Yasmin Canbotayeva, "Nurdin" rolünü Adilcan Rahmanov, "Ayday" rolünü Dayana Kıdıraliyeva, "Cin" rolünü Faruh Sadırkulov ve "Temir-Han" rolünü Valeriy Razumeyko canlandırdı.

Bale sanatçılarının başarılı performansının yanı sıra dekoru ve kostümleriyle de büyük beğeni toplayan "Çolpon" balesi, izleyicilerce uzun süre ayakta alkışlandı.

Başrol oyuncularına madalya takdim edildi

Gösterimin ardından konuşan Kırgızistan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Tumonbay Koldoşov, ülkede kutlanan Anneler Günü vesilesiyle tüm annelerin gününü tebrik etti.

Koldoşov, Kırgızistan'ın ilk profesyonel kadın balerini Bübüsara Beyşenaliyeva'nın 1944'teki "Çolpon" balesindeki rolüyle ünlendiğini anımsattı.

Rektörlüğünü yaptığı üniversitenin 1974'ten beri Beyşenaliyeva'nın adını taşıdığını söyleyen Koldoşov, Kırgız medeniyetine ve sanatına katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Koldoşov, konuşmasının ardından Beyşenaliyeva'nın 100. doğum yılı anısına "Çolpon" balesinde rol alan genç oyunculara madalya takdim etti.

İlk Kırgız balerin: Bübüsara Beyşenaliyeva

Kırgızistan'ın ilk profesyonel kadın balerini, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) halk sanatçısı ve ulusal bale kültürünün kurucusu Bübüsara Beyşenaliyeva, doğumunun 100. yılında sanat dünyasında anılıyor.

Beyşenaliyeva, Kırgızistan'ın başkent Bişkek yakınlarındaki Taş-döbö köyünde 17 Mayıs 1926'da dünyaya geldi.

Çocukluğunda çevresi tarafından "mavi gözlü kız" lakabıyla çağrılan Beyşenaliyeva, Kırgızistan'dan yetenekli çocukların eğitim için Neva Nehri kıyılarına gönderildiği 1936'da henüz 10 yaşındayken, Rusya'daki Leningrad Vaganova Koreografi Okulu'na kabul edildi.

Genç yaşında sergilediği üstün yetenekle beklentileri hızla karşılayan dansçı, ilk büyük sahne deneyimini 1939'da Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenen "Birinci Kırgız Sanat ve Edebiyat On Yılı" etkinliklerinde yaşadı.

Ünlü "Çolpon" balesinde başrolü üstlenen sanatçıya "Bahçesaray Çeşmesi", "Kuğu Gölü", "Kırmızı Gelincik", "Uyuyan Güzel", "Romeo ve Juliet", "Don Kişot", "Kuyruçuk", "Büyük Vals", "Korsan" eserleri, dünya çapında tanınırlık kazandırdı.

Sanatçı ve balerin kimliğinin yanı sıra parlamentoda milletvekili olarak da görev yapan Beyşenaliyeva, ülkenin kültürel kalkınma süreçlerine ve tüm sanatsal etkinliklerine aktif öncülük etti.

1973'te hayata veda eden "Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Ödülü" sahibi Bübüsara Beyşenaliyeva'nın anısı ve mirası, bugün başkent Bişkek'te adını taşıyan Kırgızistan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi ile bir caddede yaşatılıyor.

Sanatçının portresi, Kırgızistan ulusal para birimi olan 5 somluk banknotun ön yüzünde de yer alıyor.