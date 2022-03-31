Kırgızistan hükümeti TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Rayev'in biyografisini paylaştı

BURSA (AA) - Kırgızistan hükümeti, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğine seçilen Sultan Rayev'in biyografisini paylaştı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulundan paylaşılan biyografiye göre, Bursa'da, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda oy birliğiyle TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Rayev, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Kara-Suu ilçesinin Jooş köyünde 13 Temmuz 1958'de dünyaya geldi.

Kırgızistan Devlet Üniversitesi (KDÜ) Gazetecilik Bölümü'nden 1984'te mezun olan Rayev, 1977-1979 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi.

"Kırgızistan Kültürü" adlı gazetede 1979'da iş hayatına atılan Rayev, 2002'ye kadar çeşitli devlet gazetelerinde muhabirlik ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Rayev, 2002-2020 yılları arasında dönemin hükümetlerinde, eğitimin yanı sıra kültür bakanlıklarında çalışmalarda bulunarak çeşitli komisyonların başkanı, bakan yardımcısı ve bakan oldu.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilmeden önce Rayev, 2020'den bu yana Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Rayev, ülkesinde kültür ve devlet adamı olarak tanınıyor

Kırgızistan'da çok sayıda hikaye, roman, drama ve şiir yazarlığıyla tanınan, 14 devlet, vakıf ve uluslararası ödülün sahibi olan Rayev, 2011'de "halk yazarı" unvanına layık görüldü.

Toz Yolu (1988), Güneşte Bir Çocuk (1991), Kraliçe'nin Gözyaşları (2008), Haftanın Beşinci Günü (2011), Taç (2012) Pusu (2019) adlı hikayeleri, Cenaze (2013), Kara (2015), Haftanın Beşinci Günü (2017), Sel (2018), Tımarhane (2018) romanlarını yazdı.

Ah, kızlar (1990), Güneşte Bir Çocuk (1990), Bir Duvar (1992), Kadın (1993), Kaşar (1998), Ben Hazırım (1999), İshak Razzakov (2000), "Kraliçelerin ağlaması" (2001), Mekke'ye giden uzun bir yol (2011), Suflör (2015), Yırtıcı kuş (2016) dramalarını kaleme aldı.

Kurmancan-Datka, Son gün, Ağabey ve Kadın adlı sinema filmlerinin senaryolarının sahibi olan Rayev, 2016'da Antistandart adlı bir şiir kitabı çıkardı.

Rayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından 2021'de Birlik Madalyası ile ödüllendirildi.

TÜRKSOY, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor

Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993'te, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu.

TÜRKSOY, kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışıyor.