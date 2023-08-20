Kırgızistan'daki 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nin sonuçları açıklandı

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nin sonuçları açıklandı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından Cengiz Aytmatov Ruh Ordo Açık Hava Müzesi alanında düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali, ödül töreni ve gala konseriyle sona erdi.

Festivale, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı.

Üç gün süren festivalin son gününde, ses ve müzik yarışmasının sonuçları açıklandı ve katılımcılara belgeleri ile para ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın en büyük ödülü "Grand Prix"e Kazakistan'dan Ayna Kalmaganbetova layık görülürken, birinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Begüm Tekakpınar ve Kırgızistan'dan Ruslan Asankanuulu paylaştı.

İkinciliğin, Özbekistan'dan Sarvinoz Kamalova ile Kuzey Makedonya'dan Nada Talevska'ya verildiği festivalde, Kazakistan'dan Adilhan Makin ile Kırgızistan'dan Kasiyet İdrisova da üçüncü oldu.

"Özel ödül"e layık görülen Türkiye'den Cevher Aksoy'a da ödülünü festivalin kurucularından Rıskul Boronbayev takdim etti.

Festivale, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkiye, KKTC, Bosna Hersek, Rusya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan 18-35 yaş arası yetenekli genç şarkıcılar katıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının düzenlediği festivale, Kırgızistan hükümeti, Issık Göl Valiliği, Kırgızistan Devlet Radyo Televizyon Kurumu ile TÜRKSOY destek verdi.