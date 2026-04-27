Kırgızistan'da "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Maarif Ajansı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Albert Mahmetkulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TMV Mütevelli Heyeti Başkanvekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, TMV Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan ve Türkiye'den 11 üniversitenin rektörü katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Mahmetkulov, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin stratejik önemine işaret etti.

Mahmetkulov, "Türkiye, uzun yıllardan beri Kırgızistan'ın lise, meslek lisesi ve yükseköğretim düzeyinde önemli bir ortağıdır. Bu ortaklıkta Kırgız-Türk eğitim kurumları özel bir yere sahiptir." dedi.

TMV bünyesindeki okulların başarısına dikkati çeken Mahmetkulov, vakfın Kırgızistan genelinde 21 okul, 17 yatakhane ve bir üniversiteyi yönettiğini, bu kurumlarda toplam 16 bin 700'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı.

Mahmetkulov, Türkiye'nin sunduğu burs imkanlarına değinerek, Türkiye'de 5 binden fazla öğrencinin burslu okutulduğunu ve 2025 yılı için 345 öğrencinin lisans eğitimi için kabul edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, eğitim alanındaki işbirliğinin Kırgızistan'ın bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

"O günden bugüne Kırgızistan'da birinci önceliğimiz eğitim olmuştur." diyen Ökem, vakfın 2024 itibarıyla ülkedeki en büyük özel sektör eğitim zinciri haline geldiğinin altını çizdi.

TMV Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilgili de Maarif Okullarının dünya genelinde 64 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir marka olduğunu söyledi.

Bilgili, "Kırgızistan'da 2021 yılında başladığımız yolculukta, bugün 11 şehirde 21 kampüs, 3 bini aşkın çalışan ve 17 bin öğrenciyle devasa bir eğitim kuruluşu haline geldik." ifadesini kullandı.

Gün boyu yoğun ilgi gören fuarda, Türkiye ve Kırgızistan'dan çok sayıda üniversite stant açarak programlarını tanıttı.