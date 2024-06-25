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Kırgızistan'da şiddetli dolu yağışı

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Kırgızistan'ın Talas bölgesinde dolu yağışı nedeniyle ekili tarlalarla hasar meydana geldi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.

- Kırgızistan'da şiddetli dolu yağışı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın Talas bölgesinde dolu yağışı nedeniyle ekili tarlalarla hasar meydana geldi.

Kırgızistan'ın kuzeybatısındaki Talas bölgesinde dolunun etkili olması sonucu evlerin avlusu ve tarlalar beyaza büründü. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Talas bölgesine bağlı Bakay-Ata ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldiği kaydedildi. Kırgızistan, Con-Korgon ve 1 Mayıs köylerini etkileyen dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 50 hektarlık ekili tarım arazisinde hasar meydana geldi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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