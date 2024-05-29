Kırgızistan'da Kutadgu Bilig üzerine konferans düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk dünyasının ünlü şairi ve düşünürü Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig adlı eseri üzerine konferans verildi.

Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve Yenilik Ajansınca (Kırgızpatent) düzenlenen "Kutadgu Bilig'de fikri mülkiyet ve yenilikçi fikirler" başlıklı konferansa, eser üzerinde bilimsel araştırması bulunan bilim insanları katıldı.

Kutadgu Bilig'i anlatma, yaşatma ve yayma amacını taşıyan konferansa çevrim içi katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Taş, "Kutadgu Bilig'in dünya görüşü" başlıklı sunum yaptı.

"Kutadgu Bilig gelişmek isteyen toplumlar için ansiklopedi"

Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitalip Tayirov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kutadgu Bilig'in gelişmek isteyen toplumlar için ansiklopedi olduğunu belirtti.

Tayirov, konferansta 11. yüzyılda yazılan eserin gençler tarafından anlaşılması için sadeleştirilerek anlatılmasını ele aldıklarını kaydetti.

Kırgızistan Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazgül Turdubayeva, Türk dünyasına mensup bilim insanlarının katılımıyla Yusuf Has Hacib'i ve eserlerini araştıracak bir merkezin kurulması gerektiğini dile getirdi.

Ünlü şair ve düşünür Yusuf Has Hacib'in, Kırgız topraklarında 1000 yıl önceki Karahanlı döneminde Balasagun şehrinde dünyaya geldiği rivayet ediliyor.

Türbesi Kaşgar şehrinde olan Yusuf Has Hacib'in yazıp dönemin siyasetçilerine önerdiği Kutadgu Bilig, siyasetname olarak adlandırılıyor.