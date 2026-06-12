Kırgızistan'da kanseri yenen çocuklar, milli kostümleriyle umut için objektif karşısına geçti

Kırgızistan'da kansere karşı verdikleri zorlu mücadeleyi kazanan çocuklar, tedavi gören diğer hastalara ve ailelerine moral vermek amacıyla fotoğraf projesinin kahramanı oldu.

Ülkede 19 yıl önce kanser hastası çocuklara destek olmak amacıyla kurulan "Çocuklara Yardım Edin" Çocuk Kanseri Yardım Vakfı tarafından hayata geçirilen fotoğraf projesi, tedavi gören çocuklara ve ailelerine umut aşılamayı hedefliyor.

Proje kapsamında Kırgız kültürünü yansıtan milli kıyafetleriyle objektif karşısına geçen çocuklar, hastalığa karşı kazandıkları zaferi ve yaşama sevincini fotoğraf karelerine yansıttı.

"Temel amacımız kansere karşı mücadele eden ebeveynlere umut olmak"

"Çocuklara Yardım Edin" Çocuk Kanseri Yardım Vakfı Başkanı Elena Koneva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf projesiyle öncelikli amaçlarının kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine umut vermek olduğunu belirterek, kanserin bir ölüm cezası olmadığını göstermek istediklerini söyledi.

Vakfın himayesindeki çocuklar için Supara Etnik Kompleksi'nde özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdiklerini aktaran Koneva, "Çocuklarımız milli kostümlerini giyerek bir anlığına eski efsanelerin kahramanlarına dönüştüler." dedi.

Fotoğrafların Bişkek'te açılan bir sergide kamuoyunun beğenisine sunulduğunu belirten Koneva, en zorlu tedavi süreçlerinden geçerek hastalığı yenen çocukların projede yer aldığını ifade etti.

Koneva, "Bunlar sadece fotoğraf değil, aynı zamanda önemli bir psikolojik destek ve köklerimizle kurulan bir bağdır. Bu projeye 'Köklerimiz' adını verdik. Atalarımızın gücü, azmi ve mirası bu fotoğraflarda yer alıyor. Çünkü insanlar zor zamanlarında ailelerinden güç alır. Aile kavramı çok önemlidir." dedi.

İyileşen çocukların fotoğraflarının hastanelerde sergilenmesi için doktorlardan talep aldıklarını aktaran Koneva, bu karelerin tedavi gören hastalar ve aileleri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Kanseri yenen çocukların büyük bir başarıya imza attığını hatırlatan Koneva, bu hikayelerin zorlu bir tedavi sürecinden geçen ailelere umut verdiğini kaydetti.

"Kanser mücadelesinde tüm ailenin bir araya gelmesi hayati önem taşıyor"

Koneva, kanser sürecinde aile için kenetlenmenin önemine dikkati çekerken, çocukların hayatı için mücadele ettiği anlarda tüm ailenin bir araya gelmesinin tedavi başarısını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Kendisinin de bir anne olarak bu zorlu süreçten geçtiğini aktaran Koneva, kanserle mücadelede tüm meşakkatli yolculuğu tamamlayan bir çocuğun annesi olduğunu söyledi.

Vakfın kuruluş hikayesi ve yürüttükleri çalışmalar konusunda bilgi veren Koneva, şunları kaydetti:

"Oğlumuzun hayatı için Tanrı'ya şükranlarımızı sunmak amacıyla 19 yıldır Kırgızistan'da bu tür çalışmaları yapıyoruz. Vakıf olarak sadece çocuklara doğrudan yardım etmekle kalmıyoruz. Hastanelere tıbbi ekipman satın alıyor, pahalı kimyasal ilaçları temin ediyor ve ailelere psikolojik destek sağlıyoruz. Hastanede palyaço gösterileri, müzik terapileri ve tatiller düzenliyoruz. Sadece geçen yıl 337 etkinlik düzenledik."

Koneva, iyileşen çocukların büyüyüp yıllar sonra kendilerini ziyaret etmesini en büyük ödül olarak gördüklerini belirterek, hayata tutunmayı başaran her bir çocuğun birer kahraman olduğunu ifade etti.

Gelen eleştirilere karşılık tek bir hayatı kurtarmanın bile tüm çabaya değer olduğunu vurgulayan Koneva, yaptıkları her işin ve kurtarılan her bir çocuğun kendileri için büyük bir nimet ve haklı bir gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

"Hastalığı hayal etmek bile zordu ama mücadele edileceğini gördük"

Projeye katılan çocuklardan birinin annesi olan Dinara Kojekeyeva, iki buçuk yaşındayken lösemi teşhisi konulan kızının bir buçuk yıl boyunca çocuk onkolojisi bölümünde zorlu bir tedavi gördüğünü aktardı.

Doktorların çabası ve Allah'ın yardımıyla hastanedeki tedavi sürecini başarıyla tamamladıklarını belirten Kojekeyeva, kızının şu anda 6 yaşında olduğunu ve iyileşme sürecinin evde devam ettiğini söyledi.

İlk dönemlerde hastalığı kabullenmenin ve anlamlandırmanın kendisi için çok zor olduğunu, büyük korku yaşadığını belirten anne, inanç, tıbbi destek ve vakfın yardımı sayesinde kanserin yenilebilen bir hastalık olduğunu yaşayarak gördüklerini ifade etti.