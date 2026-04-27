Kırgızistan'da "Ahıska Hınkal 2026" yarışması düzenlendi

Kırgızistan'da 'Ahıska Hınkal 2026' yarışması düzenlendi
Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, geleneksel mutfak kültürlerini korumak amacıyla düzenlenen hınkal hazırlama yarışmasında bir araya geldi.

Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, geleneksel mutfak kültürlerini korumak amacıyla düzenlenen hınkal hazırlama yarışmasında bir araya geldi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Gençleri Birliğince organize edilen "Ahıska Hınkal 2026" yarışmasında, kadınlar ve genç kızlardan oluşan "Ahıska Güneşi", "Abastuban Köyü", "Köylü Kızları", "Ana Ocağı", "Eltiler" ve "Manas" adlı takımlar, hınkal hazırlamak için hünerlerini sergiledi.

Etkinliğe, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Bolot İbragimov, Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanı Meder Rahman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Osman Tahir Osman, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı Bahadır Alioğlu, Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Begzade Aliyev katıldı.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Gençleri Birliği Başkanı Murat Fazliyev, burada yaptığı konuşmada, hınkalın, Ahıska Türkleri için vazgeçilmez bir lezzet ve kimlik simgesi olarak kabul edildiğini belirtti.

Hamur, kıyma, soğan ve özel baharatların karışımıyla hazırlanan geleneksel hınkal, katılımcıların ellerinde şekil bulduktan sonra kazanlarda pişirildi.

Jüri tarafından yapılan oylamada, "Abastuban Köyü" birinci, "Eltiler" ikinci ve "Köylü Kızları" üçüncü seçildi. Dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik, kültürel kutlamalarla sona erdi.

Sovyetler Birliği döneminde 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülen Ahıska Türklerinin hazırladığı hınkal, kendine has şekil ve tadıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
