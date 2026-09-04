Kırgızistan'da Nomad Fest: Kültürler Buluştu

ÇOLPON- Kırgızistan'da 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında, sanatçıları ve zanaatkarları buluşturan "Nomad Fest" adlı uluslararası sanat festivali düzenlendi.

Issık Göl kıyısındaki Dordoy-Nomad Kültür ve Etnografya Merkezi'nde 28 ülkenin temsil edildiği festival, kültürlerin buluşma noktası olurken, sanatçılar ve zanaatkarlar geleneksel mirası sahneye taşıdı.

Kültür ve Etnografya Merkezi'nde kurulan sahnede, Manas Destanı'ndan ilham alan "Gökteki Atlar 40 Asker", "Nar Rengi" ve "Sonsuz Bozkırda Yalnız Bir Ses" adlı oyunlar izleyicilerle buluştu.

Festivale Türkiye'den katılım oldu

Ayrıca festivalde "Halk El Sanatları", "Göçebe Yıldızlar", "Etnik Dans" ve "Etnik Moda" dallarında uluslararası yarışmalar düzenlendi.

Türkiye'yi festivalde Türk Halk Müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı, modacı Gözde İşbilir, el işleri ustası Oya Altınkök ve halk oyunları uzmanı Ayşe Albayrak temsil etti.

Kızılcı, Kırgız şarkıcı Janar Turatova ile aynı sahneyi paylaşarak özel bir düet yaptı.

İkili, Türkiye ve Kırgızistan'ın geleneksel halk şarkılarından oluşan ortak repertuvarı seslendirdi.

Yarın sona erecek festivalde, düzenlenen yarışmaların kazananları açıklanarak ödüller verilecek.

Kaynak: AA